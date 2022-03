Vivo Apex : Dieses Handy hat eine ausfahrbare Selfie-Kamera

Wohin mit der Selfie-Kamera, wenn die Vorderseite des Handys nur aus Display besteht? Beim Vivo Apex fährt die Kamera aus dem Gehäuse heraus.

Am Mobile World Congress in Barcelona hat Huawei am Sonntag gezeigt, dass es kreative Ansätze gibt, um Webcams in Notebooks zu platzieren. Beim neuen MateBook X Pro ist sie in der Tastatur versenkt. Ähnlich geht Hersteller Vivo vor.