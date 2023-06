Junge Luxemburger: Dieses «Mini-Entreprise»-Projekt endete nicht mit Ende des Schuljahres

Da sie auf den Geschmack gekommen sind, haben Clémentine und Ivo an den EuroSkills in der Kategorie «Entrepreneurship Business Development» teilgenommen. Sie mussten sich ein Unternehmen ausdenken, in dem verschiedene Generationen involviert sind. So entstand «WeConnect», eine generationsübergreifende Wohngemeinschaft, mit der sie den dritten Platz belegten. Kurz darauf gewannen sie einen Preis bei der JA Start-Up in Estland. Gestärkt durch diese Erfolge beschlossen die beiden Unternehmer, ihre Idee zu konkretisieren und ein Unternehmen für gesellschaftliche Auswirkungen zu gründen. Gilles Heinesch schloss sich dem Team ebenso an wie Christian Gutenkauf, der das Mini-Unternehmen «FrëschKëscht» gecoacht hatte.