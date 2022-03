Ohrfeige bei Boxkampf – Dieses Model soll der Grund für die Prügel-Attacke auf Oliver Pocher sein

Plötzlich lief Omar zu Pocher und ohrfeigte ihn heftig. Pocher fiel daraufhin fast vom Stuhl, neigte sich völlig perplex zur Seite und stand schließlich auf, um sich in Sicherheit zu bringen.

Pocher wollte sich den Kampf zwischen Felix Sturm und István Szili in Dortmund anschauen.

Der Rapper und Comedian Omar alias «Fat Comedy» (22) hat Oliver Pocher (44) am Samstagabend tätlich angegriffen.

Auch neben dem Ring beim Boxkampf von Felix Sturm (43) sind am Samstag die Fäuste geflogen. Ein Video zeigt, wie Rapper Omar (22) alias «Fat Comedy» dem Komiker Oliver Pocher (44) mit der rechten Hand mitten ins Gesicht schlägt. Omar begründete seinen Angriff auf Instagram und schrieb direkt an den 44-Jährigen gerichtet: «Weil du (…) Menschen unterstützt, die behaupten, vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt.» Doch was hat der 22-Jährige damit gemeint?