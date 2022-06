Abtreibungsverbot auf Malta: Dieses Paar hofft, dass sein Baby bald stirbt

Andrea Prudente liegt seit knapp einer Woche in einem Krankenhausbett auf der Insel Malta und wartet. Die US-amerikanische Touristin befand sich in der 16. Schwangerschaftswoche, als sich die Plazenta teilweise ablöste. Prudente wurde mit Blutungen in die Mater Dei-Klinik in Msida eingeliefert. Dort teilten ihr die Ärzte mit, dass ihr ungeborenes Kind nicht überlebensfähig sei.