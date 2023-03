Sanktionen: Dieses Parkticket kostet 130.000 Euro – doch wer zahlt?

Seit nunmehr fast 400 Tagen steht ein Airbus A320 von Aeroflot am Flughafen in München. Ob die russische Fluggesellschaft die entstandenen Kosten auch tatsächlich übernehmen wird, ist unklar.

1 / 4 Als hier der Airbus A320 von Aeroflot am 20. Februar 2022 am Münchner Flughafen aufsetzte, ahnte die russische Fluggesellschaft wohl noch nichts Böses. IMAGO/CHROMORANGE Nun steht die Maschine seit fast 400 Tagen am Flughafen in München. imago images/CHROMORANGE Mittlerweile haben sich Rechnungen von gesamthaft fast 130.000 Euro angesammelt. imago images/imagebroker

Eigentlich sollte der Airbus A320 nur eine Stunde am Münchner Flughafen bleiben, doch nun steht er schon seit fast 400 Tagen auf dem Rollfeld. Die geplante Rückkehr nach Sankt Petersburg kam nicht zustande, weil Deutschland kurz nach der Landung der Maschine in München Ende Februar 2022 seinen Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt hat. Seither stellt der Flughafen regelmäßig Rechnungen für den Stellplatz aus.

Diese sind mittlerweile auf die astronomische Summe von 130.000 Euro angestiegen, wie Robert Wilhelm, der Pressesprecher des Flughafens, gegenüber «T-Online» sagt. Denn für jeden Tag, an dem die Aeroflot-Maschine am Flughafen steht, werden rund 350 Euro Gebühr verrechnet. Die Rechnungen gehen nach Russland an Aeroflot – ob die Fluggesellschaft den Betrag aber schlussendlich berappen muss, ist unklar.

Werden Kosten auf Steuerzahler abgewälzt?

Wird schlussendlich gar der deutsche Steuerzahler zur Kasse gebeten? Schließlich war es eine politische Entscheidung der deutschen Regierung, nach dem illegalen Angriff auf die Ukraine Sanktionen gegen Russland zu verhängen und russischen Flugverkehr im deutschen Luftraum zu untersagen. Die Besatzung und die Fluggesellschaft Aeroflot waren denn auch nicht direkt dafür verantwortlich, dass das Flugzeug nicht abheben konnte. Der Frankfurter Rechtsanwalt Viktor Winkler, der auf Sanktionsrecht spezialisiert ist, glaubt aber nicht an dieses Szenario.

Musstest du schon mal eine Buße bezahlen? Ja, fürs Parkieren. Ja, im Straßenverkehr. Ja, in einem anderen Zusammenhang. Nein, zum Glück noch nie. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Denn Aeroflot sei nicht direkt bestraft oder sanktioniert worden, sondern lediglich vom Flugverbot betroffen gewesen. «Daher gibt es rechtlich keine direkte Grundlage für die Abwälzung der Gebühren auf eine andere Partei», so Winkler. Er vergleicht die Situation mit einer neu eingerichteten 30er-Zone auf der Straße. Wenn jemand dort mit 50 Kilometern pro Stunde fahren würde, weil es vorher erlaubt war, jetzt aber verboten ist, muss die Buße trotzdem bezahlt werden und kann nicht etwa auf das Straßenverkehrsamt abgeschoben werden. Das Gleiche gelte für das Flugverbot, das in Kraft getreten ist, als das Flugzeug in München stand.

Der wahrscheinlichste Kandidat, um die Rechnung zu bezahlen und das Flugzeug nach über einem Jahr endlich abzuholen, ist laut Flughafensprecher Wilhelm die chinesische Leasinggesellschaft, der der Airbus A320 gehört. Das Unternehmen habe seine Absicht, den an Aeroflot geleasten Airbus zurückzuholen, bereits bekundet. Dies ist jedoch nur mit einer neuen Registrierung möglich, da für russische Flugzeuge weiterhin ein Flugverbot im europäischen Luftraum gilt.

Wartungsarbeiten am Flugzeug fällig

Mit der Bezahlung des 130.000 Euro teuren «Parktickets» dürfte es aber nicht getan sein. Denn nach über einem Jahr Stillstand werden auch diverse Arbeiten fällig. Um ein Flugzeug nach so langer Zeit am Boden wieder tauglich für die Luft zu machen, müsse die Maschine überprüft und mögliche Mängel behoben werden. Der Pressesprecher vergleicht die Situation mit jener am Flughafen Teruel in Spanien, wo die Lufthansa mehrere stillgelegte Maschinen wieder instand setzt.