Mit Starfotografin: Dieses Projekt will Reisefotos inklusiver machen

Das neue Fotoprojekt von Celebrity Cruises setzt sich für mehr Inklusivität in der Reisebranche ein. Bekannte Namen wie Giles Duley und Annie Leibovitz haben an der Kampagne mitgearbeitet.

So unterschiedlich die Models der Kampagne auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Sie fühlen sich unterrepräsentiert. «Egal, wohin ich auch schaue, ich sehe mich selbst nicht», erzählt eine Stimme aus dem Off in einem Kampagnen-Video von Celebrity Cruises.

Gemäß einer Umfrage des Kreuzfahrtenunternehmens in den USA, England sowie Australien sind fast zwei Drittel der Teilnehmenden der Meinung, dass die Reisebranche mehr Vielfalt in ihren Marketingbildern zeigen soll. Dabei sind laut Umfrage vor allem People of Colour (74 Prozent), Personen mit einer Behinderung (73 Prozent) sowie die queere Community (73 Prozent) am stärksten unterrepräsentiert.