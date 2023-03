Seltene Original-Teile: Dieses rote Tuch hat Tupac getragen – jetzt kann es dir gehören

Du wolltest schon immer wissen, wie es sich anfühlt, Tupacs Bandana zu berühren? Dann sollten du und alle Hip-Hop-Fans jetzt weiterlesen: Wer das nötige Kleingeld hat, kann sich jetzt Original-Pieces von Ikonen wie Tupac Shakur, Notorious B.I.G. und Eminem unter den Nagel reißen. Die Seite Gotta Have Rock and Roll versteigert aktuell 98 Stücke verschiedenster Hip-Hop-Legenden.

2Pacs ikonisches Bandana

Mit im Katalog sind nebst besagtem Bandana auch weitere Erinnerungsstücke von Tupac. Wie zum Beispiel ein goldener Fingerring mit den Buchstaben «MOB», die für «Member of Blood», also «Mitglied der Bloods» stehen – als Referenz zur Gang, der Tupac angehörte. Der Ring besteht aus 14 Karat Gold und ist in 2Pacs Musikvideo «All About U» zu sehen. Der Rapper hat das Stück aber auch privat öfters getragen.