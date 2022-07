Japan-Stromer: Dieses Schmuckstück bringt Nissan in die Elektro-Ära

Futuristisch-chic

Der Innenraum ist sehr geräumig, das Platzangebot entsprechend gut. Das gilt auch für den Kofferraum mit 468 bis maximal 1775 Liter (Allrad: 415). Das Cockpit kommt im aktuell sehr populären Layout daher, mit einem breiten Display-Element, das sich aus zwei Bildschirmen zusammensetzt. Highlight ist die Bedienung der Klimaanlage mit in das Holzimitat integrierten, beleuchteten Tastfeldern, die per Berührung funktionieren. Solche gibt es auch hinter dem Fahrstufen-Wählknopf auf der hohen Konsole zwischen den Sitzen, etwa um den One-Pedal-Drive-Modus zu aktivieren.

Zwei Varianten mit Frontantrieb stehen zur Wahl: mit kleinerer Batterie (63 kWh), 414 Kilometer Reichweite und 160 kW Leistung sowie mit der einer 87-kWh-Batterie, 544 Kilometer Reichweite und 178 kW Leistung. Besonders attraktiv ist aber die Allradvariante e-4orce mit einem zweiten Motor an der Hinterachse, die ausschließlich mit der großen Batterie angeboten wird. Sie schafft bis zu 500 Kilometer, leistet 225 kW und generiert ein Drehmoment von 600 Nm. Der e-4orce spurtet in 5,7 Sekunden auf Tempo 100 und schafft einen Topspeed von 200 km/h, während die Fronttriebler 7,5 respektive 7,6 Sekunden benötigen und maximal 160 km/h fahren. Geladen wird mit maximal 130 kW an der DC-Schnellladesäule, wo dank einer ziemlich gleichmäßigen Ladekurve die Batterie in 35 Minuten von zehn auf 80 Prozent gefüllt werden kann. An der Wechselstrom-Steckdose saugt der Ariya mit 22 kW.