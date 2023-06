Nördlingen, Bayern: Dieses Schwert leuchtet auch nach 3000 Jahren wie neu geschmiedet

«Vergangene Woche machten Archäologen bei Grabungen in Nördlingen einen ganz besonderen Fund: ein mehr als 3000 Jahre altes Bronzeschwert, das so außergewöhnlich gut erhalten ist, dass es beinahe noch glänzt», schreibt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Es handle sich um ein Vollgriffschwert, dessen achteckiger Griff vollständig aus Bronze bestehe.

Das Schwert, das Filmfans an dasjenige des Filmhelden Conan der Barbar erinnert und auf Bildern wie magisch glänzt, stammt aus einem Grab, in dem kurz nacheinander drei Personen mit reichen Bronzebeigaben bestattet wurden: ein Mann, eine Frau, ein Jugendlicher. Ob die Personen in einem verwandtschaftlichen Zusammenhang gestanden haben, ist derzeit noch nicht klar.