Australien: Dieses Selfie kommt die Touristinnen nun teuer zu stehen

Queensland Gov. Department of Environment and Science

Queensland Gov. Department of Environment and Science

Gleich zwei Touristinnen posteten Selfies mit Dingos in Social-Media-Kanälen. Sie wurden zu Geldstrafen von jeweils rund 1300 Euro verurteilt.

Zwei Touristinnen wurden in Australien zu Geldstrafen von jeweils etwa 1300 Euro verurteilt, weil sie Selfies und Videos mit Dingos aufnahmen. Die Frauen hatten die Fotos in sozialen Medien gepostet, woraufhin australische Bürger die Behörden informierten.

Ja, in Gefangenschaft.

Ja, in Gefangenschaft.

Ja, in der Wildnis.

Ja, in der Wildnis.

Ja, in der Wildnis. Ja, in Gefangenschaft. Nein, noch nie.

Eine der Frauen machte ein Selfie mit einem knurrenden Dingo, während die andere neben schlafenden Dingo-Welpen posierte. Die Handlungen der Touristinnen wurden als gefährlich betrachtet , da sie sich unverantwortlich den Dingos genähert hatten, berichtet «Oe24». «Beide Frauen haben eine extrem gefährliche Entscheidung getroffen, mit Dingos zu interagieren, und deshalb wurden sie zu einer Geldstrafe verurteilt», so Mike Devery, Leiter des Ministeriums für Umwelt und Wissenschaft von Queensland.

Mutter glücklicherweise nicht in der Nähe

Die Behörden erklärten, die Frauen hätten verletzt werden können, da es zuvor in der Gegend mehrere Dingo-Angriffe gegeben hatte. Die Frau mit dem Welpen habe besonders Glück gehabt, dass die Mutter des Tieres nicht in der Nähe gewesen sei. Sie betonten auch, dass Menschen, die Sicherheitsvorschriften missachten, um in den sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erregen, mit Geldstrafen oder Gerichtsverfahren rechnen müssen.