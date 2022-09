Ohne Schmerzen : Dieses Tattoo kannst du dir selbst stechen

Forscher am Georgia Institute of Technology haben kostengünstige, schmerzlose und unblutige Tätowierungen entwickelt, die selbst verabreicht werden können und viele Anwendungsmöglichkeiten bieten – von medizinischen Warnhinweisen über die Kennzeichnung von Tieren bis hin zu Kosmetika. «Wir haben die Nadel so miniaturisiert, dass sie schmerzfrei ist, aber dennoch effektiv Tätowiertinte in die Haut einbringt», so Mark Prausnitz, der die Studie leitete. «Dies könnte nicht nur den Zugang zu medizinischen Tätowierungen erleichtern, sondern auch neue Möglichkeiten für kosmetische Tätowierungen schaffen, da die Anwendung so einfach ist.»