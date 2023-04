Dreimal Rote Flaggen, die Zieldurchfahrt hinter dem Safety Car: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Australien-Fluch in einem denkwürdigen und am Ende hochumstrittenen Rennen gestoppt. Der Niederländer liess sich beim Grossen Preis in Melbourne am Sonntag von den Attacken der Rivalen und historischen drei Rennunterbrechungen nicht beirren. Lewis Hamilton schaffte es auf Platz zwei, Fernando Alonso feierte erneut einen Podestplatz auf Rang drei.