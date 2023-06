Drei Tote: Dieses Video soll den Täter von Nottingham zeigen 

Ermittler in Nottingham haben am Mittwoch weitere Einzelheiten des tödlichen Messerangriffs und der anschließenden Auto-Attacke des Täters auf Fußgänger zusammengetragen. Die BBC und andere britische Medien berichteten, der 31-jährige Tatverdächtige stamme aus Westafrika, habe seit Jahren in Großbritannien gelebt und sei nicht vorbestraft. Nach Polizeiangaben handelte er allein. Sein Motiv war noch unklar. Auch seine psychische Gesundheit wurde geprüft.

So lief die Tat ab

Der Täter hatte am Dienstagmorgen eine Studentin und einen Studenten erstochen, die beide 19 Jahre alt waren. Dann tötete er Polizeiangaben zufolge gut anderthalb Kilometer vom ersten Tatort entfernt einen 65-jährigen Schulhausmeister, stahl dessen Auto und fuhr damit in eine Gruppe Fußgänger. Dabei verletzte er drei Menschen. Einer von ihnen war in kritischem Zustand. An den Ermittlungen war die Anti-Terror-Polizei beteiligt.