Mann zahlte 600 Dollar : Dieses Werk lag in einer Scheune – jetzt könnte es Millionen einbringen

Ein in einer Scheune entdecktes Werk, das dem flämischen Maler Anthony van Dyck (1599–1641) zugeschrieben wird, könnte bei einer Auktion in New York Millionen bringen. Die Ölzeichnung eines älteren Mannes sei wahrscheinlich Anfang des 17. Jahrhunderts angefertigt worden, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am vergangenen Freitag mit.



Ende des 20. Jahrhunderts entdeckte ein Sammler das Werk in einer Scheune im US-Bundesstaat New York und kaufte es für 600 Dollar. Nun haben die Nachfahren des Sammlers das Werk zur Versteigerung freigegeben, wo es laut Experten des Auktionshauses Ende Januar bis zu drei Millionen Dollar einbringen könnte.