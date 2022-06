Skurriles Phantombild : Dieses «Zwiebel-Gesicht» hat seine Whisky-Rechnung nicht bezahlt

Im englischen Brighton geht offenbar ein Zechpreller um. Das vom Barkeeper angefertigte Phantombild belustigt nun das Netz.

Ein mutmaßlicher Zechpreller soll vor kurzem im Hove Place, einem Pub in Brighton, einen doppelten Whisky bestellt haben, ohne diesen bezahlen zu können. Das will der geprellte Barkeeper Kean nicht auf sich sitzen lassen. Der verärgerte Kean kritzelte kurzerhand ein Phantombild des Mannes und teilte es mit Mitgliedern einer lokalen Facebook-Gruppe von Barkeepern mit der Aufforderung, den Verdächtigen nicht zu bedienen. In seinem Beitrag gab Kean eine anschauliche Beschreibung des mutmaßlichen Diebes. Dieser soll dunkelgraues Haar und Stoppeln haben. Zum Tatzeitpunkt habe er ein graues T-Shirt getragen. Außerdem habe der Whisky-Dieb eine markante rote Narbe am Hals.

«Beschreibung passt auf meinen Mann»

In einem Gespräch mit dem «Mirror» sagte Kean: «Der Typ kam herein und fragte nach einem doppelten Whisky. Ich erkannte ihn, weil er eine markante Narbe am Hals hat. Jedoch hatte ich ihn bestimmt seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Soweit ich mich erinnern kann, hatte er damals nicht versucht, etwas zu stehlen. Ich schenkte ihm also den Drink ein und gab ihm den Kartenleser. Er zückte seine Karte, kippte das Getränk hinunter und begab sich zur Tür. Als ich feststellte, dass die Karte abgelehnt wurde, forderte ich ihn auf, zurückzukommen und es noch einmal zu versuchen – aber er ging einfach weiter. Er versuchte, sich hinter einer Tür zu verstecken», so der verärgerte Barkeeper.



«Ich habe ihm gesagt, dass er noch bezahlen müsse», sagt Kean weiter. «Darauf antwortete er, dass er kein Geld habe, und fragte, was ich dagegen tun wolle. Ich sagte ihm, dass die Kosten für das Getränk nun von meinem Trinkgeld abgezogen werden. Das muss ihm ein schlechtes Gewissen gemacht haben, denn er bot mir an, in der Küche das Geschirr abzuwaschen. Außerdem schlug er mir vor, etwas für mich zu stehlen. Ich beschimpfte ihn daraufhin fünf Minuten lang und erteilte ihm ein Hausverbot.»