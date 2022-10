Klitschko konfrontiert Bohlen : «Dieter Bohlen, ist es dir egal, wenn bei uns Menschen sterben?»

Dieter Bohlen (68) sagt, was er denkt – ungefragt und ungefiltert. Für seine flotten Sprüche ist der Pop-Titan bekannt. Das hat ihm nun allerdings harsche Kritik vom ehemaligen mehrfachen Box-Champion Wladimir Klitschko (46) eingebracht. Was ist passiert?

«Habe wieder zerfetzte Leichen gesehen»

Diese Worte veranlassten Wladimir Klitschko dazu, in einem Tweet gegen den DSDS-Juroren auszuteilen. Zunächst schildert der fast zwei Meter große Hüne die Situation in der Ukraine: «Ich sitze hier in Kiew, gerade eben gab es wieder Luftalarm. Am Montag, als ich auf dem Weg ins Büro war, hörte ich die Raketen in Kiew einschlagen. Autos brannten, Gebäude wurden zerstört – und ich habe schon wieder in der Stadt zerfetzte menschliche Leichen gesehen.»