Social Media : Dieter Bohlen überrascht mit Liebesgeständnis

Er ist nicht immer nur gemein! Das beweist Dieter Bohlen in seinem neuen Instagram-Posting.

Auf Instagram zeigt er sich ganz innig mit seiner Lebensgefährtin Carina, mit der er seit 2006 zusammen ist. Das romantische Video entstand am Strand auf den Malediven. Bohlen macht ihr dabei eine zuckersüße Liebeserklärung: «Wir halten zusammen, auch wenn die Sonne mal nicht scheint. Für immer und ewig.» Er schwärmt weiter: «Ich wünsche jedem so eine Beziehung, wie ich sie haben darf.»

Bohlen verriet vor einiger Zeit im Netz, wie er seine Carina kennenlernte: «Es war so zwei Uhr nachts, ich war in einer Disco, die Disco heißt Physical. Ich stand an der Bar umringt von vielen hübschen Mädchen und vielen Freunden.» Beide waren damals auf Mallorca unterwegs.