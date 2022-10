DSDS-Nachwehen: Dieter Bohlens Spott über Vanessa Mai nimmt kein Ende

Am 2. November erscheint das Buch «I Do It Mai Way». Sie erzählt von den Schattenseiten ihrer Musikkarriere und packt über ihre schmerzhafte Zeit bei DSDS aus.

In der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» neben Dieter Bohlen (68) als Jurorin mitzuwirken, sah Sängerin Vanessa Mai 2016 als «Riesenchance». Dass sich daraus aber genau wegen des Poptitans ein Horror-Engagement entwickelt, ahnte die damals 24-Jährige nicht. Wie groß die emotionale Belastung war, schildert sie nun erstmals in ihrem neuen Buch «I Do It Mai Way», aus dem die «Bild» zitiert.