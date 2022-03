Augenschmaus : Dieter und die Hühnchen

Es ist also wahr: Die Tokio-Hotel-Zwillinge sitzen in der Jury von «Deutschland sucht den Superstar». Der Fotobeweis kitzelt die Lachnerven.

Da sitzen sie in freudiger Eintracht: Bill, Tom und Dieter. Der Pop-Titan bekommt in der neuen Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» Unterstützung von den Kaulitz-Brüdern: Sie dürfen dank ihres eindrucksvollen Leistungsausweises an Dieters Seite als Juroren walten. Das Gerücht wird nun mit einem ersten Foto des neuen Jury-Teams bestätigt (rechts im Bild ist übrigens Culcha-Candela-Frontmann Itchy, der ebenfalls neu dabei ist).

Den allerletzten Anstoß habe den Brüdern dann Steven Tyler gegeben, welcher letztes Jahr bei «American Idol» in der Jury saß. «Wir finden es genau richtig, dass Castingformate auf echte Künstler als Juroren setzen», so Tom. «So bekommen sie eine andere Ernsthaftigkeit und musikalischen Anspruch.» Ernsthaftigkeit – ein treffenderes Wort hätten wir in diesem Zusammenhang nicht finden können. Auch Dieter Bohlen freut sich: «Die Mischung ist super gut. Es ist auch kein Hühnchen dabei, das nur gut aussehen muss.» Da hingegen sind wir uns nicht so sicher.