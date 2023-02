Innovatives Projekt: Differdingen bietet 46 subventionierte Wohnungen im «Gravity» an

24 davon werden vorrangig an ältere Menschen und 8 an Personen mit eingeschränkter Mobilität vergeben.

Ab dem heutigen Donnerstag ist es möglich, sich um eine der 46 Wohnungen des Immobilienprojekts «Gravity» zu bewerben, die die Stadt Differdingen ab dem 1. Juni zur Miete anbietet. Die Wohnungen verfügen über zwei bis vier Schlafzimmer und sind zwischen 80 und 125 Quadratmeter groß. 24 davon werden vorrangig an ältere Menschen und acht an Personen mit eingeschränkter Mobilität vergeben, wie die Stadt Differdingen am Mittwoch bekanntgab.