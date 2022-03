Arbeit im Turbomodus - Differdingen erwartet die ersten 50 Kriegsgeflüchteten

Die ukrainischen Geflüchteten werden in Luxemburg in verschiedenen Räumlichkeiten untergebracht.

Seit Montag arbeitet die Gemeinde Differdingen mit Hochdruck an Unterkünften für Geflüchtete aus der Ukraine. Im Gulliver Tower ist noch alle Hände voll zu tun: Es wird gebohrt, gehämmert, Elektronik installiert und Mobiliar muss noch angeliefert werden. «Die Challenge ist, bis nächste Woche alles fertig zu bekommen. Das wird noch ein sportliches Programm», sagt Henri Krecké, Gemeindesekretär von Differdingen, der sich um das Projekt kümmert. Die 13 Studio Apartments im Kleng Casino dagegen sind soweit bezugsbereit. Hier werden noch zusätzliche Zustellbetten reingetragen und alles geputzt, damit es am heutigen Mittwochnachmittag bewohnbar ist – dann beziehen nämlich bereits die ersten die Unterkünfte.

Etwa 50 Geflüchtete erwartet Krecké am Nachmittag, wer genau kommt, weiß er noch nicht. «Wir werden mit dem Bus überrascht». Wenn auch der Gulliver Tower fertig ist, kann Differdingen insgesamt rund 230 Personen aufnehmen. Die Apartments sind für vierköpfige Familien ausgestattet, mit Betten, einer Küchenzeile und eigenem Bad. Wie viele Personen jeweils die Räumlichkeiten beziehen, sei jedoch nicht festgelegt, «da richten wir uns nach den Bedürfnissen der Familien», so Krecké. Zudem gibt es in beiden Gebäuden Gemeinschaftsräume, die in Kürze für Kinder hergerichtet werden sollen.