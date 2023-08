Volkszählung in Luxemburg: Differdingen greift zum Stift – Weiler zum Turm lieber nach der Maus

Rund um den Globus schreitet die Digitalisierung stetig voran. Auch in Luxemburg ist das nicht anders, was auch die Online-Beteiligung an der alle zehn Jahre stattfindenden Volkszählung deutlich gemacht hat. Diese ist nämlich zwischen 2011 und 2021 von drei auf satte 48 Prozent in die Höhe geschossen.

«Wir hatten leider eine Reihe von technischen Problemen auf der Website Guichet.lu, die einige Menschen entmutigt haben könnten», bedauert der Statec-Mitarbeiter, der vermutet, dass ohne diese technischen Fauxpas noch mehr Menschen das Online-Angebot genutzt hätten. Eine These, die sich im Nachhinein nur schwer bestätigen lässt. Was jedoch keine Zweifel lässt, sind die deutlichen Unterschiede zwischen den 102 Gemeinden des Landes, was ihre Bereitschaft angeht, die Segnungen der Digitalisierung bei ihrer Teilnahme an der Volkszählung in Anspruch zu nehmen. Die Beteiligungsquoten schwanken zwischen 27,1 Prozent in Differdingen und 61,8 Prozent in Weiler zum Turm, wobei die Gemeinden im Osten des Landes laut Statistik insgesamt internetaffiner scheinen.