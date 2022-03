BGL LIGUE : Differdingen holt Paolo Amodio zurück ins Boot

DIFFERDINGEN – Paolo Amodio kehrt auf die Trainerbank des FC Differdingen zurück, um den gefeuerten Arno Bonvini zu ersetzen.

04.07.2017, UEFA Europa League 2017-2018, Qualification First Round, Second Game, Return Game, Luxemburg, Stade Josy Barthel, Progres Niederkorn, Progès Niederkorn (LUX) - Rangers FC, Glasgow Rangers (SCO) vl: Paolo Amodio (Trainer Niederkorn) Foto: Gerry Schmit

Nach dem Unentschieden am Wochenende gegen Racing Luxemburg (3:3) in der BGL Ligue trennten sich die Wege des FC Differdingen und Arno Bonvini im gegenseitigen Einvernehmen. Nun gab der Club via Facebook bekannt, dass Paolo Amodio auf die Trainer-Bank zurückkehren wird.