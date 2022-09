Will Großteil der Bevölkerung einbinden: Differdingen im Fokus des Europäischen Kulturjahres 2022

Für das Jahr 2022 wurde Esch an der Alzette als Europas Kulturhauptstadt auserkoren. Im Rahmen dieser Ehre geht es jedoch nicht nur um die einwohnerreichste Ortschaft Luxemburgs, sondern auch um die benachbarten Gemeinden. Vom 22. September bis zum 21. Oktober steht Differdingen im Fokus des Kulturjahres. 30 Projekte und 80 Veranstaltung hat die Stadt geplant, wobei möglichst viele Einwohner mit einbezogen werden sollen. Hier nur ein paar Planungen der Gemeinde, in der L'essentiel seinen Hauptsitz hat.

Ein weiteres Projekt befasst sich mit dem Aufbau eines internationalen Puppentheaterfestivals in Lasauvage. Der Film «L'arrivée de la Jeunesse» von Fabio Bottanis und Marcello Merlettos behandelt das Thema der Migration seit 1900. Am 5. Oktober um 10.30 Uhr wird der Film im alten Stadthaus vorgeführt.

Auch der Sport kommt bei den Planungen nicht zu kurz. In dem Film «Um Ball» wird die Gründung der ersten Frauenfußballmannschaft in Differdingen in den 1970er-Jahren dokumentiert. «Differdance» umfasst eine Reihe an Veranstaltungen, um den Menschen das Tanzen näher zu bringen. Am 22. Oktober wird hierzu ein großer Abschlussball im alten Stadthaus stattfinden. Bis zum 21. November ist zudem eine Wanderausstellung mit dem Namen «Spieglein, Spieglein» in Differdingen zu sehen.