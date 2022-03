BGL Ligue : Differdingen pusht mit Bombenleistung nach vorne

LUXEMBURG – Selten war es so spannend an der Spitze der BGL Ligue. Im vorderen Bereich der Tabelle scheint noch alles möglich.

Differdingen konnte sich mit einem souveränen 4:1-Sieg an die Top 3 heranpirschen.

Die Differdinger machten am 16. Spieltag der BGL Ligue mit Una Stroossen bereits früh (14. und 34. Minute) kurzen Prozess und ballerten kurz vor Ende noch das 3:0 hinterher, bevor auch die Gegner noch einmal zum Zug kamen. Aber auch Differdingen legte mit einem finalen 4:1 nochmal nach. In der Tabelle ändert sich dadurch zunächst nichts, aber die Differdinger befinden sich auf dem vierten Platz nun - punktgleich mit dem Tabellendritten aus Petingen - in Schlagdistanz auf die vorderen drei Plätze. Der bisherige Tabellenzweite Union Titus Petingen enttäuschte gegen den Tabellenvorletzten FC Rodingen (0:1) und musste durch den Sieg von Niederkorn gegen Düdelingen die Positionen tauschen.