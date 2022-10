Futsal: Differdingen schrammt gegen Chrudim knapp an einer Sensation vorbei

Eine fast fatale Niederlage. Der FC Differdingen wurde am Donnerstag in der Hauptrunde der Futsal Champions League in Skopje (Nordmazedonien) von den Tschechen von Chrudim mit 2:1 geschlagen und ist damit praktisch aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Der luxemburgische Meister gab sich gegen den angekündigten Favoriten der Gruppe keine Blöße und ging in der ersten Halbzeit durch Everton (24.) in Führung, bevor Pavel Drozd (23.) das Ergebnis verdoppelte.