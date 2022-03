Coupe de Luxembourg : Differdingen zieht ins Pokalfinale ein

LUXEMBURG - Differdingen hat am Mittwoch im ersten Halbfinale des Coupe de Luxembourg gegen Jeunesse Esch 2:0 gewonnen. Der Club steht somit im Pokalfinale.

Der FC Differdingen hat am Mittwoch das Finale des Coupe de Luxembourg erreicht. Die Differdinger entschieden das Süd-Derby bei Jeunesse Esch für sich (2:0). Das erste Tor erzielte Franzoni in der 18. Spielminute per Foulelfmeter.