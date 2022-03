Coupe de Luxembourg : Differdingen zittert sich ins Pokal-Halbfinale

LUXEMBURG - Am Mittwochabend standen die Viertelfinals im Luxemburger Fußball-Pokal an. Der FC Differdingen tat sich gegen Grevenmacher sehr schwer.

Vor dem Viertelfinale des Luxemburger Fußball-Pokals am Mittwoch setzte bereits ein ungewohntes Favoritensterben ein. Von den Top-Teams der BGL war nur noch der FC Differdingen übrig. Die traten bei Zweitligist CS Grevenmacher an - und hatten alle Mühe, um ins Halbfinale einzuziehen.

Wiltz schmeißt Rodingen raus

Dagegen hat der FC Wiltz als Zweiltigist die Runde der letzten Vier erreicht. Die Wiltzer setzten sich mit 3:2 gegen den FC Rodingen durch. Racing setzte sich in einem knappen Match mit 2:1 in Petingen durch. Hostert behielt gegen den US Esch die Nerven und gewann mit 2:1 in der Verlängerung.