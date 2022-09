Luxemburg: Differdinger Kulturzentrum hat zum ersten Spieleabend geladen

Mit etwa 20 anderen war er am vergangenen Dienstag beim ersten Spieleabend im alten Stadthaus in Differdingen. «Die Gesellschaftsspiele sind während der Corona-Pandemie wieder beliebter geworden. Jetzt, wo man sich wieder treffen kann, haben wir uns gesagt, wäre es doch gut, Spieleabende zu organisieren», erklärt Réjane Nennig, die Direktorin des Kulturzentrums.

Gesellschaftsspiele erleben derzeit einen Boom

Gesellschaftsspiele haben in letzter Zeit enorm an Beliebtheit dazu gewonnen. «Es herrscht große Kreativität bei den Autoren und Verlagshäusern», sagt Romuald Mohrs, der Chef des gemeinnützigen Vereins Ludoland, der am Dienstag die Spiele bereitstellte und die Regeln erklärte. Vor dem Hintergrund möchte Ludoland gerne eine Spielothek eröffnen, in der die Leute spielen und Spiele ausleihen können.