Auf ehemaligem Parkplatz : Differdinger Polizeistation befindet sich in den letzten Zügen

Mehr als zwei Jahre ist es schon her, dass die ersten Baumaßnahmen in Differdingen für das neue Kommissariat der Polizei begonnen haben. Im kommenden Frühjahr plant die Gemeinde, ihre neue Polizeistation dann endlich zu eröffnen, wie die Gemeinde – die in der Vergangenheit mit Sicherheitsproblemen zu kämpfen hatte – mitteilt. Demnach sollen die öffentlich zugänglichen Räume, wie der Empfangsbereich der neuen Polizeistation, größer und «besser an die Bedürfnisse angepasst werden», vor allem in Hinblick auf die Sicherheit, so die Beamten.