Digital-Gesetz: «Drohungen gehören zu Musks Spiel»

Würde ein Rückzug aus Europa der Online-Plattform X nicht schaden?

Wenn das, was in Europa passiert, auf X nicht mehr stattfände, verliert die Plattform weltweit an Relevanz. Gleichzeitig würde die Konkurrenz von X (zum Beispiel Mastodon oder Bluesky) gestärkt, weil die europäischen Nutzerinnen und Nutzer auf andere Kurznachrichtendienste umsteigen würden. Dennoch: Rein finanziell würde der Verlust des europäischen Geschäfts für die Plattform kaum einen Unterschied machen, da X in Europa nur wenig Einnahmen generiert. Wegen des toxischen Umfelds verzichten schon heute viele große Firmen auf Werbung auf X.