Jobmarkt : Digitale Bewerbungen haben andere Anforderungen

LUXEMBURG – Die papierne Bewerbung verschwindet mehr und mehr. Die meisten Menschen auf Jobsuche in Luxemburg versuchen es per E-Mail.

Die papierne Bewerbung verschwindet immer mehr in Luxemburg.

Die papierne Bewerbung hat immer mehr ausgedient – und das gilt insbesondere für Luxemburg. So sehr, dass manche Unternehmen die Briefe sogar ganz verbannt haben. Aber auch die Jobsuchenden selbst schreiben heutzutage lieber E-Mails. «Von 100 bis 120 Bewerbungen, die wir jeden Tag bekommen, sind nur eine oder zwei im Papierformat», sagt Laurent Chapelle, Managerin bei einer Personalvermittlung.

Mit dem Wandel hin zur digitalen Bewerbung ändern sich auch die Regeln zur Form. Das alte A4-Format könnte in Vergessenheit geraten, da der Kandidat ein komplettes professionelles Profil interaktiv präsentieren kann. «Es ist interessant, über Hyperlinks Videos oder Webseiten einzubinden», sagt Chapelle. Es sei am besten, so viele Schlagwörter wie möglich einzubinden, damit die Software der Personaler die Bewerbung einfacher findet.