Luxemburg: Digitaler Führerschein wartet nur noch auf grünes Licht

Die Einführung einer digitalen Identität rückt näher. Auch in Luxemburg sollen sich Bürger und Bürgerinnen künftig digital ausweisen können. «Technisch gesehen sind wir quasi bereit, das Baby auf den Markt zu bringen. In den kommenden Monaten haben wir das Ende des Tunnels erreicht», so die Sprecherin des Ministeriums für Digitalisierung.