«Love Island»-Paar: Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers haben sich getrennt

«Lange habe ich versucht, meinen Schmerz zu verstecken, obwohl 90 Prozent von euch alles gesehen und gespürt haben. Das ist das Schwierigste, was ich gerade schreibe, aber ihr wusstet es schon», schreibt die junge influencerin in einem emotionalen Statement auf Instagram. Und bestätigt weiter die Vermutungen der Fans: «Marcellino und ich haben uns getrennt.» Am Mittwoch habe sie so viele Nachrichten erhalten, dass ihr Ex mit einer anderen Frau gesichtet worden sei, dass sie die Umstände nicht länger geheim halten könne. Trotz allem stellt sie klar: «Ich wünsche ihm nur das Allerbeste – er verdient das.»