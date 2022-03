Luxemburg : Dinis bringt auf Youtube Geschichte näher

DIFFERDINGEN – Der geschichtsbegeisterte Dinis startete auf Youtube mit Videos durch, die sich mit Fakten aus der Vergangenheit befassen.

Vom Thema Abtreibung in der UdSSR über Telearbeit in den USA bis hin zur Grundschule in Luxemburg vor 1900 – Dinis greift ganz unterschiedliche Themen auf, um bei seinen Zuschauern «kritisches Denken anzuregen», wie er sagt. «In der Schule lernt man oft die großen Zusammenhänge, meine Idee ist es, Themen anzusprechen, die wenig bekannt sind.»