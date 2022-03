BGL Ligue : Dino Toppmöller verlässt F91 Düdelingen

DÜDELINGEN – Der deutsche Trainer verlässt den luxemburgischen Meister und geht zum belgischen Club Royal Excelsior Virton.

Dino Topmöller verlässt F91 Düdelingen und wird Trainer von Royal Excelsior Virton, die in die D1B-Liga aufgestiegen sind und damit an der Schwelle zur belgischen Profiliga stehen.

«Die Vereinbarung über zwei Saisons wurde am Donnerstag zwischen allen Parteien getroffen», sagte Vereinsdirektor Frédéric Lamotte auf einer Pressekonferenz am Freitag in Luxemburg.