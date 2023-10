Diskriminierung: Robert De Niro streitet sich vor Gericht mit früherer Angestellter

Der Oscar-Preisträger Robert De Niro (80) streitet sich mit einer ehemaligen Angestellten vor Gericht in New York. Die 41-Jährige, die zwischen 2008 und 2019 für den Schauspieler und seine Produktionsfirma arbeitete, hatte unter anderem wegen Geschlechterdiskriminierung geklagt. In einer Gegenklage beschuldigen De Niro und seine Firma die Ex-Angestellte unter anderem des Diebstahls.