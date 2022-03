«Star Wars: Episode VIII» : Disney zeigt neue Bilder aus «The Last Jedi»

Im Dezember geht Teil acht der «Star Wars»-Saga an den Start. An der D23 Expo zeigten die Macher nun einen neuen Behind-the-Scenes-Clip.

Den erhofften neuen Trailer gabs leider nicht. Aber immerhin präsentierte Disney am Samstag einen neuen «Star Wars» -Clip – und der macht definitiv Lust auf mehr. Der Teaser entführt die Fans hinter die Kulissen von «Episode VIII» und zeigt dabei sogar neue Figuren.

«The Last Jedi» folgt auf den globalen Hit «Star Wars: Episode VII – The Force Awakens», der 2015 für Box-Office-Rekorde sorgte. Diesmal übernahm Rian Johnson die Regie und schrieb auch selbst das Drehbuch.

Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie und Andy Serkis sind wieder dabei. Die Neuzugänge bei «The Last Jedi» lassen sich ebenfalls sehen: Benicio del Toro und Laura Dern.

«Star Wars: Episode VIII» läuft am 14. Dezember in den Deutschschweizer Kinos an.