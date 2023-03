Woke-Kultur: Disney zensiert «Entenhausen»-Comics – einzelne Hefte verschwinden ganz

In der Weihnachtszeit lieferte der Comicverlag Fantagraphics die zweite Auflage von «Christmas in Duckburg» aus. Doch eine Geschichte des Zeichners Carl Barks soll dort fehlen.

