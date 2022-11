Kusel : Disput zwischen Anklage und Verteidigung im Polizistenmord-Prozess

KAUSERSLAUTERN – Im Mordprozess um tödliche Schüsse auf zwei Polizisten bei Kusel in der Pfalz haben neue Beweisanträge der Verteidigung zu einem heftigen Wortgefecht geführt.

Die Anwälte des Hauptangeklagten im Fall der mutmaßlichen Polizistenmorde in Kusel beantragten am Montag im Landgericht Kaiserslautern unter anderem ein aussagepsychologisches Sachverständigengutachten, weil die beiden Angeklagten sich gegenseitig die Schuld am Tod der erschossenen Frau geben.