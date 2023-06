Interview: «Disturbed» zurück in Luxemburg – mit Gipsarm aber hochmotiviert

Hey David, dein Arm ist ja eingegipst, was ist passiert?

Ich hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Schmerzen in meinem rechten Arm. Bei den Untersuchungen haben die Ärzte einen Tumor an der Speiche entdeckt. Er wurde mir vor Kurzem entfernt, derzeit warte ich noch auf weitere Untersuchungsergebnisse. Glücklicherweise hat das keine Auswirkungen auf unsere Europatour gehabt. Wenn Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl eine ganze Tour im Sitzen und mit eingegipsten Bein durchsteht, sollte ich das auch mit einem Gipsarm doch auch schaffen.