DJ Nosi: «Wer DJ werden will, muss auch am Geburtstag der Oma ran»

Für junge Leute, die in seine Fußstapfen treten wollen, hat der DJ Tipps: «Man muss oft auflegen, damit man eine Routine entwickelt. Jedes Wochenende, auch am Geburtstag der Oma oder vom Vater…» Und genau das bedeute Leidenschaft. Man müsse wissen, was gerade angesagt ist und immer am Ball bleiben. Sein Können habe er sich selbst beigebracht, denn «heute gibt es jede Menge Tutorials auf YouTube». Damit er live auf der Bühne spielen kann, will er sich am Klavier verbessern. «Und ich arbeite an meiner eigenen musikalischen Identität», so seine Zukunftspläne.