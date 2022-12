Luxemburg: DJ Snake, Orelsan und Angèle werden 2023 Teil des «Francofolies»-Festivals sein

DJ Snake hat im vergangenen Juni vor 60.000 Fans im Parc des Princes in Paris aufgelegt, Orelsan und Angèle starteten im vergangenen Frühjahr jeweils eine triumphale Tournee: Diese drei sind die wichtigsten Headliner der «Francos d'Esch», die vom 8. bis 11. Juni 2023 stattfinden werden. Nach dem Erfolg des letzten Sommers wird das luxemburgische Festival im kommenden Jahr vier Tage lang gefeiert, davon drei Tage mit Konzerten im Park auf dem Galgenberg. Der internationale Star unter den Turntables, der Franzose DJ Snake, wird am Freitag, den 9. Juni, den ersten Tag mit Elektro-Pop-Klängen eröffnen, gefolgt von Jeanne Added, Voyou und C'est Karma.

Der Samstag, 10. Juni, steht im Zeichen des frankophonen Raps, mit Orelsan, der mit «Civilisation» 2021 die meisten Platten in Frankreich verkauft hat, aber auch mit der Sensation Drill Gazo sowie Josman und Biga Ranx. Am selben Tag steht in der KuFa ein Techno-Abend mit Vitalic an den Turntables auf dem Programm.