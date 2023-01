Dschungelcamp: Djamila Rowe schnappt sich die Dschungel-Krone

Erst kam die Krone und dann die Tränen: Die Visagistin und Reality-TV-Kandidatin Djamila Rowe hat das RTL-Dschungelcamp 2023 gewonnen. Die 55-Jährige, die erst über Umwege einen Platz in dem Format bekommen hatte, erhielt in der Nacht zum Montag die meisten Zuschauerstimmen im Finale von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Ihre beiden männlichen Final-Konkurrenten – Sänger Lucas Cordalis und Reality-Darsteller Gigi Birofio – hatten das Nachsehen.

Rowe, die damit auch die nicht zu verachtende Gewinnsumme von 100.000 Euro einfuhr, konnte ihr Glück zunächst kaum fassen. Die Tränen kullerten und ein richtiges Taschentuch war nicht zu greifen. «Ich bin wirklich überfordert», gestand sie. In ihrer ersten Ansprache als Dschungelkönigin dankte sie dann aber souverän allen, die sie unterstützt hatten. «Die meine wahre Seele erkannt haben und nicht nur auf Äußerlichkeiten geachtet haben. Die gesehen haben, was für ein Mensch ich wirklich bin.»

Gigi Birofio erreichte in der finalen Prüfung drei von fünf Sternen für das Team. Trotzdem haben ihn die Anrufer nur auf den zweiten Platz gewählt.

Das Finale-Ensemble versprach eine gewisse Würze für die letzten Stunden im australischen Dschungel. Rowe und Birofio machten keinen Hehl daraus, dass sie Probleme mit Cordalis haben. Das wurde auch am Samstag wieder deutlich, als die Kandidaten bei einem perfiden Spiel urteilen mussten, wem sie die Dschungelkrone am meisten gönnen würden – und wem am wenigsten. Die Aufgabe geriet zur Generalabrechnung.