«Disqualifikation war richtig» : Djokovic äußert sich zum Ausraster von Zverev

Nach dem Ausraster von Alexander Zverev beim Turnier in Acapulco hat sich nun Novak Djokovic zum Zwischenfall zu Wort gemeldet. Er verurteilt die Aktion des Deutschen.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hält die Disqualifikation von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev nach dessen Ausraster in Acapulco für richtig. «Ich denke, die Disqualifikationsentscheidung war nicht zu harsch. Ich denke, es war unter diesen Umständen richtig», sagte der 34 Jahre alte Serbe am Mittwoch am Rande seines Turnier-Auftritts in Dubai. Er hoffe, dass Zverev darüber nachdenken könne und dass ihm so etwas nie wieder passiere.