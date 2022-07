Letzter Strohhalm : Djokovic droht US Open zu verpassen – Fans starten Petition gegen Impfsperre

Wird Novak Djokovic doch noch am US Open teilnehmen dürfen? Fans setzen sich dafür ein.

Bereits länger ist klar, dass dem Serben dasselbe Schicksal am US Open droht. Dort ist der Superstar, Stand jetzt, gesperrt. Wie schon im Januar am Australian Open wird seine fehlende Impfung gegen das Coronavirus eine Teilnahme verhindern. Djokovic hat sich mehrfach offen gegen die Impfung ausgesprochen, laut eigenen Angaben zwei Infektionen hinter sich. Für die Einreise in Übersee genügt Letzteres jedoch nicht.