22. Titel : Djokovic gewinnt Australian Open und holt Grand-Slam-Rekord

Ein Jahr nach dem Einreise-Wirbel hat Novak Djokovic seine Rückkehr zu den Australian Open mit einem triumphalen Ende gekrönt. Der serbische Tennisstar gewann das Finale am Sonntag gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) und feierte seinen 22. Grand-Slam-Turniersieg. Damit zog Djokovic mit Rekordhalter Rafael Nadal gleich und setzte weitere Meilensteine in seiner beeindruckenden Karriere.

Durch den zehnten Triumph in seinem zehnten Finalmatch des Hartplatzturniers in Melbourne löst Djokovic den verletzt abwesenden Spanier Carlos Alcaraz als Nummer eins der Weltrangliste ab. Der 35-Jährige startet ab Montag in seine 374. Woche als nominell bester Tennisspieler der Welt – und vieles deutet auf eine neue lange Ära hin. Einen Tag nach dem ersten Grand-Slam-Triumph der Belarussin Aryna Sabalenka unter neutraler Flagge demonstrierte Djokovic seine Ausnahmestellung bei den Männern.