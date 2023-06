Djokovic gewinnt French Open und feiert Grand-Slam-Rekord

Novak Djokovic hat seinen 23. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen und sich damit den alleinigen Rekord im Herrentennis gesichert. Der 36 Jahre alte Serbe bezwang im Finale der French Open am Sonntag in Paris den Norweger Casper Ruud mit 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Vor den Augen von Football-Ikone Tom Brady und Fußball-Superstars wie Kylian Mbappé triumphierte Djokovic in seinem siebten Endspiel beim Sandplatzklassiker im Stade Roland Garros zum dritten Mal.