Australian Open : Djokovic rast im Eilzugtempo ins Finale

Die Weltnummer 1 hat das erste Herren-Halbfinale der Australian Open gegen David Ferrer gewonnen. Er tritt am Sonntag gegen Federer oder Murray an.

Titelhalter Novak Djokovic, Turniersieger in Melbourne in drei der letzten fünf Jahre, steht bei den Australian Open erneut im Finale. Im Halbfinale deklassierte er den Spanier David Ferrer mit 6:2, 6:2, 6:1.

Seit Novak Djokovic letzten Sonntag im Achtelfinale beinahe an Stanislas Wawrinka gescheitert ist, läuft es dem Weltranglistenersten aus Serbien perfekt. Nach dem ungefährdeten Sieg über Tomas Berdych (6:1, 4:6, 6:1, 6:4) machte Djokovic auch mit David Ferrer kurzen Prozess. Die Partie dauerte bloß 89 Minuten. In allen drei Sätzen gelangen Djokovic frühe Breaks. Djokovic schlug nahezu doppelt so viele Gewinnschläge wie unerzwungene Fehler. Er hinterließ einen fast unschlagbaren Eindruck.