Einreiseverbot : Djokovic weiterhin ungeimpft – das wird ihn wohl auch die US Open kosten

Zwei Tage vor Wimbledon stellte Novak Djokovic klar: Er wird sich weiterhin nicht impfen lassen. Damit dürfte der Tennis-Star nach den Australian Open auch den Grand Slam in den USA verpassen.

Tennis-Star Novak Djokovic will sich auch im Falle eines weiterbestehenden Einreiseverbots in die USA nicht gegen das Coronavirus impfen lassen und würde damit auch auf die US Open verzichten. «Ich würde sehr gerne in die Staaten fliegen. Aber zum heutigen Zeitpunkt ist das nicht möglich», sagte der 35-jährige Serbe am Samstag kurz vor Beginn des Rasen-Klassikers in Wimbledon (27. Juni – 10. Juli). «Es gibt nicht viel mehr, was ich machen kann. Es liegt wirklich an der US-Regierung, eine Entscheidung zu fällen, ob sie ungeimpfte Menschen in das Land lassen oder nicht.»